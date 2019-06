Dans le vert après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5475 PTS

Objectif de cours : 5541 PTS



Oscillant la partie de la séance autour de l’équilibre, le CAC40 a finalement terminé en timide hausse de 0.16% à 5518 points (+2.2% la veille).



En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont terminé sur une note positive, sans réel enthousiasme, alors que la Fed a opté comme attendu pour un statu quo. La Réserve Fédérale a toutefois

Elle a par ailleurs abaissé sa prévision d'inflation pour cette année à 1.5% cette année contre 1.8% précédemment.

Le Dow Jones a gagné 0.15% à 26504 points, le S&P500 s'est adjugé 0.3% à 2926 points et le Nasdaq100 0.42%.



Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, les contrats futures s'inscrivant en hausse de 0.4%.

