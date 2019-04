Dans le vert après le report du Brexit Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5433 PTS/ 5465 PTS



Cette dernière a rappelé qu'elle disposait d'instruments pour soutenir l'économie de la zone euro, confirmant que le principal risque pour la croissance, qui tend à ralentir, résidait dans les guerres commerciales.



Outre-Atlantique, ce sont les minutes de la Fed qui ont rassuré, l'inflation sous-jacente restant suffisamment faible pour ne pas durcir la politique monétaire. Le Dow Jones a finalement terminé en hausse de 0.03% à 26157 points, le S&P500 a gagné 0.35% à 2888 points et le Nasdaq100 0.57%.



Alors que les chefs d'Etats et de gouvernements ont décidé de reporter la date du Brexit au 31 octobre, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%.



Graphiquement, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 5433/5465 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.



