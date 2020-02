Dans le vert après les records de Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6000 PTS/ 6071 PTS

Après un début de séance positif dans le sillage des nouveaux records outre-Atlantique, la bourse de Paris a quelque peu réduit son avance, pénalisée par la retombée du secteur automobile et la chute de 3.2% de Michelin en réaction à ses résultats annuels.

Le CAC40 s’adjuge désormais 0.46% à 6043 points (plus haut à 6060 points) et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%. En l’absence de publication macroéconomique majeure, les opérateurs prêteront une attention particulière à l’intervention de Jerome Powell à 14h30 puis celle de Christine Lagarde à 15h. Graphiquement, les oscillations horizontales perdurent mais l’indice ne donne aucun signe de faiblesse. Un gap reste pour le moment ouvert à 6071 points et seule une rechute sous les 6000 points pourrait ouvrir la voie aux 5960 points puis 5935 points (moyenne mobile à 100 heures).

