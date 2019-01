Dans le vert avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4820 PTS/ 4880 PTS





Du côté des statistiques, les indices PMI ont déçu en zone euro. L'indice PMI manufacturier est ressorti à 50.5 contre 51.5 attendu, et l'indice PMI services à 50.8 alors que le consensus tablait sur 51.5.

La BCE dévoilera sa décision sur les taux à 13h45 puis les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et des indices Flash manufacturier et services à 15h45. A 16h, seront dévoilés les indicateurs avancés avant les stocks pétroliers à 17h.



Le CAC40 progresse désormais de 0.69% à 4873 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.1%.



