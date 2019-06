Dans le vert avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5255 PTS/ 5350 PTS



La banque centrale européenne a, en effet, annoncé qu’elle ne relèverait pas ses taux au moins jusqu’à la fin du premier semestre 2020, tout en évoquant la possibilité de les abaisser ou de prendre toute autre mesure de politique monétaire, si nécessaire. Après un plus haut à 5332 points vers 10h, le CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.26% à 5278 points.

Renault signait sans conteste le plus fort repli de l’indice (-6.4%), après le retrait de l'offre de Fiat Chrysler.



Outre-Atlantique, les indices ont bénéficié de la baisse du billet vert, du rebond du pétrole et des espoirs d'un report des tarifs douaniers contre le Mexique, alignant ainsi une troisième séance consécutive de hausse (4 pour le Dow Jones). Ce dernier a gagné 0.71% à 25721 points, le S&P500 s'est adjugé 0.61% à 2843 points et le Nasdas100 0.76%.



Aujourd'hui, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain (taux de chômage attendu à 3.6% avec 180K créations de postes), le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.3%.

Graphiquement, la configuration reste inchangée. Un biais haussier reste privilégié au-dessus des 5255 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. La zone des 5295/5300 points, testée à l'ouverture, fera office de pivot.

