Dans le vert avant le chômage américain

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4500 PTS/ 4555 PTS

L’apaisement des tensions commerciales sino-américaines, avec la reprise des discussions pour l’application de l’accord signé en début d’année, a permis au marché parisien d’ouvrir en gap haussier ce matin, dans la zone des 4550 points.

Le CAC40 réduit légèrement son avance avant la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain à 14h30.

Les opérateurs anticipent un taux de chômage à 16% (4.4% le mois dernier) et 22 millions de destructions de postes (-701K précédemment). A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.78% à 4536 points et les contrats futures américains sont en hausse de 1%.



Autre statistique, les stocks de commerce de gros, anticipés en baisse de 1%, seront dévoilés à 16h. Techniquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 4500 points. A très court terme, le sens de sortie des 4500/4555 points devrait être déterminant.

