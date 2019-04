Dans le vert avant les résultats des banques US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5435 PTS/ 5500 PTS



L'indice parisien progresse désormais de 0.21% à 5497 points et les contrats futures américains sont également bien orientés (+0.35%).



Les opérateurs ont notamment été rassurés par les statistiques chinoises supérieures aux attentes et la production industrielle en zone euro qui recule de seulement 0.2% (consensus -0.5%).

Cet après-midi, les prix à l'importation seront publiés à 14h30 (consensus 0.4%) puis l'indice de confiance du Michigan à 16h, anticipé à 98.1.



Graphiquement, le CAC40 poursuit son ascension, inscrivant de nouveaux records annuels à 5500 points. En données horaires, la dynamique demeure haussière au-dessus des 5435 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, voire au-dessus des 5470 points en intraday.

