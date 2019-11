Dans le vert, avec le NFP et l'ISM manufacturier US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5715 PTS/ 5770 PTS

Malgré la baisse des taux annoncée par la Fed jeudi, le CAC40 a finalement cédé du terrain hier (-0.62% à 5729 points), les opérateurs ayant effectué quelques prises de bénéfices, alors que les représentants chinois doutent de la capacité à trouver un accord global et durable avec les Etats-Unis, en raison de la nature impulsive du président américain.

Aux Etats-Unis, les incertitudes demeurent, la Chambre des Représentants ayant voté la poursuite de la procédure pouvant mener à l'empeachment' de Donald Trump. Les indices américains ont également clôturé en légère baisse, le Dow Jones a perdu 0.52% à 27046 points et le S&P500 0.3% à 3038 points. Quand au Nasdaq100, il grappille 0.01%, avec notamment Apple (+2.2%). Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.5%, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain et de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, chiffre qui avait fait chuter les indices le mois dernier. L'indice Caixin PMI manufacturier chinois est ressorti à 51.7 contre 51 attendu.



Graphiquement, on continuera de suivre de près la sortie des 5715/5770 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

