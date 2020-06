Dans le vert en attendant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5050 PTS/ 5140 PTS

Les places européennes ont cédé du terrain sous l'effet de prises de bénéfices hier, pénalisées par les valeurs bancaires et les cycliques, à la veille de la décision de la Fed sur les taux.

Le CAC40 a toutefois limité ses pertes en deuxième partie de séance, terminant en baisse de 1.55% à 5095 points (plus bas à 5053 points).



Outre-Atlantique, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.09% à 27272 points, le S&P500 a cédé 0.78% à 3207 points alors que le Nasdaq100 a inscrit un nouveau record absolu, avec un gain de 0.66% à 9967 points.



Ce matin, un rebond se profile à Paris, comme le suggère le contrat Future en hausse de 0.8% et ce, malgré des statistiques japonaises et chinoises moins bonnes que prévu. L'indice PPI japonais recule de 2.7% (consensus -2.4%). En Chine, il ressort à -3.7% (consensus -3.2%) et l'indice CPI progresse de 2.4% contre 2.7% attendu.



En données horaires, le CAC40 devrait tester à l'ouverture la zone des 5135/5140 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Un retour au-dessus de ce seuil militerait en faveur d'un nouveau test des 5200 points. A court terme, on suivra donc de près la sortie des 5050/5140 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

