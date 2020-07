Dans le vert, en attendant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4867 PTS/ 5014 PTS

En dépit d'indices PMI manufacturiers meilleurs que prévu des deux côtés de l'Atlantique, et de données robustes concernant l'emploi aux Etats-Unis (ADP à 2369K et 3065K le mois dernier, chiffre fortement révisé à la hausse), la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.18% à 4926 points.

Les opérateurs ont ainsi limité les initiatives, restant préoccupés par l'accélération du Covid-19 aux Etats-Unis.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, quelques dégagements étant intervenus dans les derniers échanges. Porté par les GAFAM, le Nasdaq100 a inscrit un nouveau record et clôturé sur un gain de 1.21% à 10279 points. Le S&P500 a gagné 0.5% à 3115 points tandis que le Dow Jones a perdu 0.3% à 25734 points.

Dans ses minutes, la Réserve Fédérale n'a pas apporté de surprise, restant prête à employer tous les instruments dont elle dispose pour atteindre son objectif de plein emploi et de stabilité des prix. Aujourd'hui, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, Wall-Street étant fermée demain pour l'Independence Day, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.7%. Techniquement, pas de changement, le range 4867/5014 points borne l'indice, une nouvelle réaction positive sur les 4867 points étant intervenue hier. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir.

