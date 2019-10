Dans le vert, en attendant le verdict de la Fed sur les taux Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5715 PTS

Objectif de cours : 5770 PTS

Porté par les attentes d'une nouvelle baisse des taux de la Fed ce soir et par quelques poids lourds, à l'image de L'Oreal (+6.6%), le CAC40 poursuit son ascension ce matin, affichant un gain actuel de 0.2% à 5750 points.

Même si les opérateurs parient sur une baisse de 25 points de base à plus de 90%, les initiatives restent limitées avant l'intervention de Jerome Powell, lequel devrait donner des indications sur une poursuite ou non de la baisse des taux dans les mois à venir.



On notera également la belle performance de Peugeot (+5.9%), sur fond de discussions de rapprochement avec Fiat Chrysler. Renault perd parallèlement 3.5%. Du côté des statistiques, le PIB français est ressorti à 0.3% contre 0.2% attendu. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'enquête ADP à 13h15 (consensus 125K), puis du PIB à 13h30, anticipé en ahsuse de 1.6% pour le T3. Viendront ensuite les stocks pétroliers à 15h30 (consensus 0.5M), avant la décision de la Fed à 19h et la conférence de presse à 19h30. Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5715 points et poursuit sa course aux records, se dirigeant vers la zone des 5770 points. La tendance ne sera donc pas dégradée tant que l'indice préserve les 5715 points.





