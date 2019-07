Dans le vert grâce à Powell Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/07/2019 | 08:13

Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5625 PTS





En termes de statistiques économiques, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des données hebdomadaires sur l’emploi et l’inflation US.



Vers 8h00, les contrats à terme sur l'indice CAC 40 avancent de 23 points à 5590 points, annonçant une ouverture en hausse de 0.45%.



Techniquement, en données horaires, peu de changements sont à signaler. L’indice français évolue au sein d’une bande d’oscillation étroite bornée entre 5545 et 5625 points. L’extraction de cette zone devrait s’accompagner d’une plus forte volatilité ainsi que d’une tendance plus affirmée. L’objectif du jour consistera à déborder la ligne psychologique des 5600 points avant de tester une nouvelle fois la zone des 5625 points.

Le CAC 40 reste bloqué sous la barre des 5600 points. Le discours de Powell demeure l’un des principaux catalyseurs de la semaine, ce dernier ouvrant la voie à une prochaine baisse des taux d’intérêt. Le rebond du pétrole a aussi soutenu les places financières, à l’image de la progression de TechnipFMC (+2,11%) et de Total (+0,5%).En termes de statistiques économiques, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des données hebdomadaires sur l’emploi et l’inflation US.Vers 8h00, les contrats à terme sur l'indice CAC 40 avancent de 23 points à 5590 points, annonçant une ouverture en hausse de 0.45%.Techniquement, en données horaires, peu de changements sont à signaler. L’indice français évolue au sein d’une bande d’oscillation étroite bornée entre 5545 et 5625 points. L’extraction de cette zone devrait s’accompagner d’une plus forte volatilité ainsi que d’une tendance plus affirmée. L’objectif du jour consistera à déborder la ligne psychologique des 5600 points avant de tester une nouvelle fois la zone des 5625 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PUBLICIS GROUPE 47.71 1.04% DANONE 75.84 0.99% TECHNIPFMC 22.44 0.63% VEOLIA ENVIRONNEMENT 22.57 0.53% TOTAL 50 0.48% SAINT-GOBAIN 33.325 -1.08% ORANGE 13.565 -1.20% ARCELORMITTAL 14.459 -1.30% SANOFI 75.54 -1.32% BOUYGUES 31.64 -1.53% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.