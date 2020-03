Dans le vert, grâce à la PBOC Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4288 PTS/ 4543 PTS

Après avoir terminé en forte baisse de 4.23% à 4351 points vendredi dernier, sur fond de craintes persistantes concernant la propagation du Covid-19, le CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 1.8%, porté notamment par la baisse de 20 points de base par la Banque populaire de Chine du taux "reverse repo", de 2.4% à 2.2%.



Les indices américains avaient également clôturé en forte baisse en fin de semaine, suite à quelques prises de bénéfices, après le large rebond des séances précédentes, affaiblis par la lourde chute du pétrole.

Le Dow Jones avait terminé en baisse de 4.06% à 21637 points, le S&P500 a cédé 3.37% à 2541 points et le Nasdaq100 3.91%.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 4288 points. A court terme, le sens de sortie des 4288/4543 points devrait être déterminant.

