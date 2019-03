Dans le vert malgré le rejet de l'accord sur le Brexit Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5245 PTS/ 5295 PTS





L’indice parisien progresse actuellement de 0.27% à 5284 points, avec notamment l'automobile et les banques, tandis que les contrats futures américains sont stables.



Du côté des statistiques, la production industrielle a progressé de 1.4% en zone euro (consensus 1%). Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 13h30, des commandes de biens durables et de l’indice PPI, puis à 15H des dépenses de constructions, anticipées en hausse de 0.4%. Viendront ensuite les stocks pétroliers à 15h30.



En données horaires, la configuration demeure inchangée, l’indice évoluant depuis 2 séances dans la zone des 5245/5295 points. On continuera de suivre de près la sortie de ce range pour agir dans un sens comme dans l’autre.

