Dans le vert pour cette dernière séance du trimestre

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5285 PTS/ 5340 PTS



A la clôture, le CAC40 cédait 0.09% à 5296 points, pénalisé par STM (-3.5%), EssilorLuxotica (-2.6%), l'automobile et les banques.



Outre-Atlantique, les indices américains ont repris le chemin de la hausse en deuxième partie de journée, avec le léger rebond du T-Bond (2.397%) et les espoirs d'avancées sur le front du commerce international, alors que la Chine aurait effectué quelques concessions. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.36% à 25717 points, le S&P500 a gagné 0.36% à 2815 points et le Nasdaq100 0.17%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait afficher un gain de 0.5% dans les premiers échanges, dans l'attente d'un nouveau vote sur le Brexit.



Techniquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 5390/5440 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

