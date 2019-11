Dans le vert pour les trois sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5900 PTS/ 5950 PTS

Pour cette séance des trois sorcières, la bourse de Paris inscrit un nouveau record annuel (5947 points), toujours portée par les espoirs de la signature d'un accord de phase 1 entre Pékin et Washington.

L'indice CAC40 a toutefois légèrement réduit ses gains initiaux, ce dernier s'adjugeant désormais 0.61% à 5937 points. Les contrats futures américains sont pour leur part en hausse de 0.25%.

Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes de détail à 14h30, ainsi que les prix à l'importation et l'indice Empire State manufacturier. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle, anticipée à -0.4% puis les stocks des entreprises à 16h.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 5900 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 50 heures. L'indice se rapproche peu à peu des 6000 points et seun un retour sous les 5900 points militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5874 points puis 5840 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.156 2.52% SAINT-GOBAIN 37.48 2.15% SANOFI 83.08 1.71% ACCOR 38.67 1.66% KERING 545.8 1.64% DASSAULT SYSTÈMES SE 140.05 -0.14% L'ORÉAL 261.5 -0.27% ENGIE 14.37 -0.28% BOUYGUES 38.7 -0.51% SODEXO 106.1 -1.21% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.