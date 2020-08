Dans le vert suite aux décrets de D. Trump Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 10/08/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4950 PTS

Malgré les tensions croissantes entre la Chine et les Etats-Unis, la bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0.09% à 4889 points vendredi, à la faveur des bons chiffres de l'emploi américain.

Le taux de chômage a reculé à 10.2% (11.1% le mois dernier et 10.5% attendu), avec 1763K créations de postes (consensus 1530K) et un salaire horaire en hausse de 0.2%, contre -0.5% anticipé. Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alors que le Congrès tarde à voter le nouveau plan de relance de 1000 milliards de dollars pour l'économie US. Le Dow Jones a gagné 0.17% à 27433 points, le S&P500 a grappillé 0.06% à 3351 points tandis que le Nasdaq100 a subi quelques prises de bénéfices (-1.13%).

Durant le week-end, D. Trump a promulgué un nouveau plan d'aide par décret en faveur des américains frappés par le chômage et menacés d’expulsion de leur logement. Le CAC40 est ainsi attendu en hausse de 0.6% ce matin.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. L'indice devrait s'affranchir dès l'ouverture de la zone des 4910 points et pourrait ainsi prochainement tester les 4950 points, plus hauts du début du mois.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.