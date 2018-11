De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4894 PTS

Objectif de cours : 4980 PTS





Aux Etats-Unis, les indices ont terminé dans le rouge pour cette séance écourtée, avec des pertes homogènes de l'ordre de 0.7%.



Ce matin, l'indice CAC40 est attendu en hausse de 0.7%, profitant notamment de la clôture positive de Tokyo (+0.86%) et de la validation du texte du Brexit.



En données horaires, pas de changement, il faudra attendre le débordement des 4980 points pour confirmer le mouvement de reprise et espérer retourner rapidement dans la zone des 5025/5060 points. La bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.18% à 4946 points vendredi dernier, pénalisée une nouvelle fois par la chute du baril (-5.4% pour le Brent). La prudence semblait également renforcée par la tenue ce week-end d'un sommet à Bruxelles pour sceller l'accord sur le Brexit mais aussi, l'attente des résultats des premiers achats de Noël avec Thanksgiving et le Cyber Monday.

