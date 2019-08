De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5230 PTS

Objectif de cours : 5350 PTS



L'indice parisien termine néanmoins loin de ses plus hauts du jour, alourdi par le repli initial de Wall-Street et la baisse du pétrole sur fond de craintes sur la croissance mondiale. A la clôture, le CAC40 s'adjugeait 0.61% à 5266 points.



Après un trou d'air en début de séance, les indices américains ont finalement redressé la tête sur fond d'espoir de nouvelles baisses de taux par la Fed. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.09% à 26007 points, le S&P500 a gagné 0.08% à 2884 points et le Nasdaq100 0.41%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 1%, soutenu par la progression inattendue des exportations chinoises et le nouveau geste de la banque populaire de Chine pour soutenir le yuan.



Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 12.966 4.55% AIRBUS SE 127.16 4.23% STMICROELECTRONICS 15.705 4.08% SAFRAN 127.55 3.78% TECHNIPFMC 22.07 3.13%