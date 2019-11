De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5740 PTS

Objectif de cours : 5800 PTS

Profitant des progrès sur le front du commerce et de statistiques américaines solides, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.56% à 5761 points vendredi dernier.

Le taux de chômage américain est ressorti à 3.6% (consensus 3.5%) mais 128K emplois ont été créés contre 90K attendu. Le chiffre du mois dernier a, par ailleurs, été révisé à la hause, de 136K à 180K. Quant au salaire horaire, il progresse de 0.2% alors que le marché tablait sur 0.3%.

L'ISM manufacturier a, en revanche, déçu ( 48.3 contre 49 anticipé) mais cette statistiques n'aura finalement pas eu d'impact.



Les indices américains ont également terminé dans le vert, avec des nouveaux records pour le S&P500 (0.97% à 3067 points) et le Nasdaq100 (+0.96% à 8161 points). Le Dow Jones a gagné 1.11% à 27347 points, revenant à quelques points de ses plus hauts absolus. Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.5%, l'optimisme restant de mise, alors que Washington pourrait renoncer à imposer des surtaxes douanières sur l'automobile pour l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique est haussière en données horaires au-dessus des 5715 points voire au-dessus des 5740 points en intraday. Le débordement des 5770 points devrait ouvrir la voie aux 5800 points.

