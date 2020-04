De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4385 PTS/ 4500 PTS

Affectée par les craintes entourant la pandémie et l'incapacité des dirigeants européens à parvenir à un consensus pour un plan de relance, la bourse de Paris a terminé en baisse de 1.3% à 4393 points vendredi dernier.



Proches de l'équilibre à la cloche parisienne, les indices américains ont quant à eux reprise une orientation positive en deuxième partie de séance, portés notamment par ses poids lourds (Apple +2.9%, Microsoft +1.8%) et par les espoirs de reprise de l'activité.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 1.11% à 23775 points, le S&P500 s'est adugé 1.39% à 2836 points et le Nasdaq100 1.68%. Aujourd'hui, après les nouvelles mesures de soutien annoncées par la BoJ, le CAC40 devrait débuter la semaine sur un gain de plus de 2.2%.



En données horaires, l'indice demeure en phase de consolidation horizontale. Celui-ci devrait ouvrir en gap haussier et tester des 4500 points. La réaction de l'indice dans cette zone devrait être déterminante. Le débordement de ce niveau devrait permettre à l'indice de rallier rapidement les 4577 points, récents plus hauts. En cas d'échec, il faudrait au contraire s'attendre au comblement au moins partiel du gap de ce matin.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

