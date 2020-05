De bonnes dispositions à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4500 PTS/ 4600 PTS

En dépit des très mauvaises statistiques sur l'emploi aux Etats-Unis, les places financières ont terminé en nette hausse vendredi dernier, portées par la reprise prochaine des discussions commerciales sino-américaines et les espoirs d'un redémarrage de l'activité.

Avec la plupart de ses composantes dans le vert, le CAC40 a clôturé en hausse de 1.07% à 4549 points.



Le taux de chômage a bondi à 14.7% (consensus 16% et 4.4% le mois dernier) et 20500K emplois ont été détruits sur la période alors que le marché anticipait -22000K. Le chiffre du mois dernier a par ailleurs été révisé à la hausse à -870K (-701K précédemment).

A la clôture de vendredi, le Dow Jones s'adjugeait 1.91% à 24331 points. Le S&P500 a gagné 1.69% à 2929 points et le Nasdaq100 1.3%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, comme le laissent envisager les contrats futures en hausse de 0.4%.



En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 4500 points, borne basse d'un gap laissé ouvert la semaine dernière, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 4560 points devrait permettre à l'indice de rallier prochainement les 4600 points.

