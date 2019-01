De bonnes dispositions après Wall-Street et Tokyo Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4690 PTS

Objectif de cours : 4755 PTS

La bourse de Paris a terminé en nette hausse de 2.72% à 4737 points vendredi dernier, profitant des chiffres du rapport mensuel sur l'emploi américain, des commentaires rassurants de Jerome Powell et de la reprise des négociations sino-américaines.

Les données concernant l'emploi aux Etats-Unis sont ressorties contrastées, avec un taux de chômage qui remonte à 3.9% (3.7% précédemment) mais les créations d'emplois ont fait un bond à 312K contre 179K attendu.



De son côté, la Réserve Fédérale a rassuré, cette dernière devrait se montrer patiente avant de remonter ses taux et plus souple en matière de réduction de son bilan.

Les indices américains ont nettement salué ces annonces, à l'image du Dow Jones qui a gagné 3.29% à 23433 points. Le S&P500 s'est adjugé 3.43% à 2532 points et le Nasdaq100 4.48%.



Ce matin, alors que Tokyo a également bondi de 2.44%, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.4%.

Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise et devrait tester ce matin la zone des 4755 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du mouvement en cours en direction des 4800 points.

Palmarès CAC 40 AIRBUS SE 87.87 5.16% CAPGEMINI 87.96 4.34% VALEO 26.31 3.71% RENAULT 56.37 3.49% SAFRAN 107 3.43% BOUYGUES 30.46 -1.42% ORANGE 13.87 -2.32%