De bonnes dispositions après l'accord européen

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5007 PTS/ 5145 PTS

Dans l'attente de nombreux résultats d'entreprises et de l'issue du sommet européen, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.47% à 5093 points hier, portée par les valeurs technologiques et les cycliques.



Outre-Atlantique, les technos ont également soutenu la tendance, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 2.88%. Les valeurs industrielles ont en revanche freiné le Dow Jones a qui clôturé en timide hausse de 0.03% à 26680 points, tandis que le S&P500 s'est adjugé 0.84% à 3251 points.



La hausse devrait perdurer ce matin en Europe alors que les 27 ont trouvé un accord au sujet du plan de relance de 750 milliards d'euros, qui sera réparti en 390 milliards de subventions et 360 milliards d'euros de prêts.

Le CAC40 est ainsi attendu en hausse de 0.9%.



En données horaires, le mouvement de consolidation horizontal perdure et on continuera de surveiller la sortie des 5007/5145 points pour renouer avec une dynamique affirmée. Le débordement des 5145 points militerait pour un retour rapide vers les 5200 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.