De bonnes dispositions avant la BCE

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5535 PTS/ 5640 PTS



Les résultats de Dassault Systèmes ont été salués (+4.7%), STM (+3.5%) a bénéficié des bons résultats d'AMS (+7.6%) et TechnipFMC (+2.8%) de la signature d'un contrat majeur.



Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones cède 0.29% à 27270 points, avec Caterpillar (-4.5%) et Boeing (-3.1%) alors que le S&P500 et le Nasdaq inscrivent de nouveaux records annuels en séance et en clôture, avec des gains respectifs de 0.47% et 0.7%.

Après la clôture, les résultats de Tesla ont déçu, le titre cédait 11% dans les échanges électroniques. En revanche, Facebook grimpait de 3%.



Aujourd'hui, dans l'attente de la décision de la BCE, le marché parisien devrait ouvrir en hausse de 0.9%.



