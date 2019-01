De bonnes dispositions avant le vote sur le Brexit Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4785 PTS

Malgré les craintes concernant le ralentissement économique, après les mauvaises données en provenance de Chine, la remontée initiale de Wall-Street et celle du pétrole auront permis au CAC40 de limiter la casse et de clôturer en légère baisse de 0.39% à 4762.75 points.



Les indices américains ont quant eux cédé du terrain, malgré les résultats salués de Citigroup (+3.95%) qui a ouvert le bal des trimestriels. Le Dow jones a perdu 0.36% à 23910 points, le S&P500 a cédé 0.53% à 2583 points et le Nasdaq100 0.91%.



Ce matin, dans l'attente du vote du parlement britannique sur le Brexit, le CAC40 devrait reprendre des couleurs et ouvrir en hausse de 0.6%.



En données horaires, le CAC40 poursuit mon mouvement de consolidation dans l'attente de catalyseur. On suivra désormais de près la sortie des 4730/4785 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.

Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 4690 points puis 4650 points. A contrario, le dépassement des 4785 points, niveau testé ce matin, militerait pour une reprise technique avec les 4843 points comme premier objectif, plus hauts de la semaine dernière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CAPGEMINI 91 3.76% AIRBUS SE 92.31 2.67% SAFRAN 108 2.08% ENGIE 13.605 1.83% SANOFI 74.19 1.77% ORANGE 13.46 -0.70% CARREFOUR 15.91 -0.72% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142.675 -0.84% ARCELORMITTAL 19.079 -1.21% VALEO 25.53 -3.44% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.