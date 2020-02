De nouveau dans le vert, avec la Chine et Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 06/02/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5960 PTS/ 6070 PTS

Après avoir débuté la séance sur une note de faiblesse, la bourse de Paris a rapidement accéléré à la hausse, sur fond de rumeur d’un traitement efficace pour le coronavirus chinois. Soutenu également par les très bonnes statistiques américaines (ADP à 291K, ISM services à 55.5), le CAC40 a terminé en forte hausse de 1.4% à 6020 points. Aux Etats-Unis, le vert domine également, même si l'OMS a coupé court en indiquant qu'il n'existait aucun traitement efficace actuellement. Le Dow Jones a clôturé sur un gain de 1.68% à 29291 points, le S&P500 a engrangé 1.13% à 3335 points et le Nasdaq100 a gagné 0.36%, inscrivant ainsi un nouveau record historique. Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.7% alors la Chine a confirmé cette nuit une baisse de 50% des droits de douane frappant plus de 1.700 produits importés des Etats-Unis, conséquence de l'accord commercial "de phase 1". En données horaires, comme évoqué hier, confirme son mouvement de rattrapage, après avoir dépassé la zone des 5960 points. L'indice devrait combler aujourd'hui un gap laissé ouvert vers 6020 points, par l'intermédiaire d'un nouveau gap haussier. Au-dessus de ce niveau, les 6050/6070 points pourraient prochainement être ralliés.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.