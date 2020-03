De nouveau en forte baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4400 PTS

Objectif de cours : 3895 PTS

Après avoir rebondi de plus de 9% vendredi en cours de séance, suite à quelques achats "à bon compte" et l'annonce de l'interdiction de la vente à découvert sur certaines valeurs italiennes et espagnoles, le CAC40 a nettement réduit ses gains et terminé en hausse de 1.83% à 4118 points. Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, accentuant leurs gains après l'annonce par D. Trump D de l'état d'urgence pour faire face à la propagation du coronavirus dans le pays. Le Dow Jones a gagné 9.36% à 23186 points, le S&P500 s'est adjugé 9.29% à 2711 points et le Nasdaq100 10.07%.



Malgré les mesures prises par les gouvernements et l'action coordonnée des banques centrales ce week-end, la bourse de Paris devrait ouvrir en forte baisse de près de 5% aujourd'hui. La Fed a notamment abaissé de 1 points son taux directeur et annncé l'achat de 700 milliards de dollars d'obligations du Trésor américain et d'actifs adossés à des emprunts hypothécaires. En données horaires, la pression vendeuse et la volatilité restent fortes. La tendance demeure baissière sous les 4400 points. La zone des 3895 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du décrochage en direction des 3790 points puis 3700 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

