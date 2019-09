Début de séance à l'équilibre Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 17/09/2019 | 08:01

Opinion : Négative sous les 5630 PTS

Objectif de cours : 5590 PTS

Après avoir clôturé son un niveau inédit depuis fin 2007 vendredi, dans le sillage de la BCE et de la détente commerciale, le CAC40 a débuté cette nouvelle semaine sur une note baissière. Les opérateurs ont effectué quelques dégagements, inquiétés par l’envolée du baril de pétrole, par les mauvaises statistiques chinoises (production industrielle et vente au détail) et les risques de nouveaux droits de douane notamment sur le luxe européen. Le WTI et le Brent se sont envolés de 12.7% et 13.2%. L’indice parisien a toutefois bénéficié de la très bonne orientation des valeurs pétrolières pour limiter la casse (TechnipFMC +4.5% et Total +2.5%), et finalement clôturer en baisse de 0.94% à 5602 points. Les indices américains ont également cédé du terrain, faisant néanmoins preuve de résilience à l'approche de la Fed. Le Dow Jones a perdu 0.52% à 27077 points, le S&P500 a cédé 0.31% à 2998 points et le Nasdaq100 recule de 0.51%. Aujourd’hui, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre. En données horaires, le marché parisien a amorcé un mouvement de consolidation après son record en clôture de vendredi. En l'absence de réaction positive dans la zone des 5590 points, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 5560 points voire 5535 points, bornes d'un gap laissé ouvert le 5 septembre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.