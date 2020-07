Début de séance baissier à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5007 PTS/ 5172 PTS

Saluant dans un premier temps l'accord conclu entre les membres de l'Union européen, au sujet d'un fond de relance de 750 milliards d'euros, le CAC40 a rallié hier matin les 5172 points, avant de peu à peu réduire ses gains et clôturé en légère hausse de 0.22% à 5104 points.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, impactés par le repli des valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.6% à 26840 points, le S&P500 0.17% à 3257 points tandis que le Nasdaq100 a perdu 1.09%. Le CAC40 devrait donc faire marche arrière ce matin et ouvrir en baisse de 0.4%.



En données horaires, le mouvement de consolidation perdure, l'indice évoluant depuis de nombreuses séances dans une fourchette de 200 points. Cette zone d'indécision devrait maintenir l'indice sous pression dans l'attente des prochaines publications de sociétés. Sous les 5080 points (moyenne mobile à 50 heures), on pourra s'attendre à un nouveau test de la borne basse du range.

