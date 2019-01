Début de séance dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4730 PTS

Objectif de cours : 4843 PTS





Les indices américains ont aussi repris des couleurs, malgré des statistiques décevantes et les publications trimestrielles sous les attentes de JPMorgan et Wells Fargo. Le Dow Jones a regagné 0.65% à 24066 points, le S&P500 s’est adjugé 1.07% à 2610 points et le Nasdaq100 1.97%.



Sans surprise,



Aujourd'hui, l'indice parisien devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.3%.



En données horaires, le CAC40 ne montre pour le moment pas de réel signe de faiblesse et demeure en phase de consolidation horizontale. On suivra de près la sortie des 4730/4843 points pour agir, en gardant un biais haussier tant que la borne basse n’est pas enfoncée.

