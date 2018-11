Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4935 PTS/ 5025 PTS



Les indices américains ont également repris de la hauteur, bénéficiant d'un début prometteur de la saison des achats de Noël. Le Dow Jones s'est adjugé 1.46% à 24640 points, le S&P500 a progressé de 1.55% à 2673 points et le Nasdaq100 a repris 2.31%.



L'optimisme s'est toutefois quelque peu assombri après la clôture alors que D. Trump a indiqué qu'il prévoyait toujours de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois (à 25% contre 10% actuellement). Il a également critiqué l'accord sur le Brexit qui pourrait nuire aux échanges commerciaux entre Washington et Londres.



Ce matin, le CAC40 est attendu en légère baisse de 0.1%.

