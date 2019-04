Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5525 PTS





Outre-Atlantique, les indices ont aligné de nouveaux records, malgré le plongeon d'Intel (-9%) après son profit warning. Le Dow Jones a gagné 0.31% à 26543 points, le S&P500 s'est adjugé 0.47% à 2939 points (nouveau record en clôture), tout le comme le Nasdaq100, avec +0.12%. Le PIB ressorti à +3.2% contre +2.2% a notamment rassuré.



Ce matin, dans l'attente des nombreuses publications trimestrielles de la semaine et de la décision de la Fed sur les taux, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.

