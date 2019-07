Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Les indices américains ont également gagné du terrain, toujours soutenus par la trêve dans le conflit commercial sino-américain et les espoirs d'un geste de la Fed ce mois-ci. Le Dow Jones a gagné 0.26% à 26787 points, le S&P500 a engrangé 0.29% à 2973 points et le Nasdaq100 0.41%.



La prudence devrait rester de mise ce matin à Paris, avec une ouverture hésitante, dans l'attente des indices PMI services en zone euro. L'activité du secteur des services a par ailleurs ralenti en Chine, avec un indice PMI ressorti à 52 contre 52.6 attendu.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale. On suivra désormais la sortie des 5562/5611 points pour agir. Une sortie par le bas militerait pour le comblement du gap laissé ouvert dernièrement vers 5538 points voire un retour sur les 5500/5486 points.

