Début de séance hésitant

Les indices américains ont finalement repris leur pente ascendante en deuxième partie de séance, avec les bons résultats de Coca Cola (+6%) et United Technologies (+2%). Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.65% à 27349 points, le S&P500 a gagné 0.68% à 3005 points et le Nasdaq100 0.63%.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir sur une note hésitante.



Techniquement, la consolidation perdure, l'indice revenant désormais tester la zone de résistance majeure des 5640/5650 points, que l'on retrouve en données journalières. Au-dessus de cette zone, on pourra tabler sur une poursuite du rattrapage en direction des 5670 points. La prudence devrait l'emporter avant la BCE.

