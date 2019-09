Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5535 PTS/ 5600 PTS

Après un plus bas à 5528 points en fin de matinée, dans le sillage des craintes concernant les négociations commerciales et l’annonce d’une enquête pour la destitution du président américain, le CAC40 a profité de la bonne orientation de Wall-Street pour limiter ses pertés et terminé en baisse de 0.79% à 5583 points. Les indices américains ont en effet rebondi malgré le repli du pétrole (hausse surprise des stocks à 2.4M contre -0.3M attendu). Les bonnes données concernant les ventes de logements neufs (713K contre 652K anticipé) ont rassuré, de même que les propos de D. trump indiquant qu’un accord sur la Chine pourrait intervenir plus tot qu’on ne le pense. Le Dow Jones a gagné 0.61% à 26971 points, le S&P500 s'est adjugé 0.62% à 2985 points et le Nasdaq100 1.21%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sur une note hésitante.

Graphiquement, le CAC40 a comblé hier un gap ouvert le 5 septembre avant de reprendre de la hauteur. Ce dernier évolue désormais entre deux gaps (5600/5625 et 5484/5508 points). On suivra de près la sortie de la zone des 5535/5600 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.