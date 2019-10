Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5390 PTS/ 5540 PTS

Après un début de semaine chaotique en raison des craintes concernant l'économie américaine (ISM manufacturier, services, ADP...) , le CAC40 a repris quelques couleurs vendredi dernier, suite aux solides données concernant l'emploi aux Etats-Unis.

136K emplois ont été créés (contre 145K attendu) mais les chiffres du mois dernier ont aussi été revus à la hausse, de 130K à 168K. Le taux de chômage tombe pour sa part à 3.5% (3.7% précédemment), son plus bas niveau depuis 1969.

Cela a permis à l'indice parisien de terminer en hausse de 0.91% à 5488 points et de limiter ainsi sa perte hebdomadaire à -2.7%. Les indices américains ont également rebondi, le Dow Jones et le S&P500 ont gagné 1.42%, respectivement à 26574 points et 2952 points. Quant au Nasdaq100, il progresse de 1.51%. Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir sur une note hésitante.

Graphiquement, une reprise technique se met en place, après une brève incursion sous les 5400 points. Un biais baissier reste néanmoins privilégié sous les 5540 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, lequel pourrait constituer l'objectif majeur du rebond.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.