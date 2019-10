Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5710 PTS/ 5750 PTS

Les valeurs cycliques ont été entourées hier en Europe, dans un contexte d'optimisme sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, Donald Trump ayant déclaré s'attendre à signer une partie importante de l'accord commercial plus tôt que prévu. Cela a permis à l'indice parisien d'inscrire un nouveau record annuel à 5747 points, avant que ce dernier ne réduise légèrement son avance, pour finalement clôturer en hausse de 0.15% à 5730 points.



Les indices américains ont également progressé, à la faveur des attentes d'une troisième baisse des taux de la Fed mercredi. Le S&P500 et le Nasdaq100 ont enregistré de nouveaux records absolus, avec des gains respectifs de 0.56% et 1.01% à la clôture. Le Dow Jone a, pour sa part, engrangé 0.49% à 27091 points. Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir à proximité de l'équilibre.

Techniquement, pas de changement majeur. La dynamique est positive en données horaires au-dessus des 5685 points voire au-dessus des 5710 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 5710/5750 points devrait donner une première indication de l'orientation à venir.

Palmarès CAC 40 ATOS 69.16 2.61% SAFRAN 142.4 2.01% SAINT-GOBAIN 37.55 1.87% STMICROELECTRONICS 20.97 1.40% CAPGEMINI SE 103 1.33% DASSAULT SYSTÈMES SE 135.15 -0.63% TECHNIPFMC 18.545 -0.83% THALES 86.94 -1.02% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 140 -1.23% ORANGE 14.17 -2.58%