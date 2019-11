Début de séance hésitant Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5850 PTS/ 5930 PTS

La bourse de Paris a gagné 0.54% à 5924 points hier, portée par les nouveaux espoirs sur le commerce, la presse chinoise ayant déclaré que les Etats-Unis et la Chine étaient sur le point de s’entendre sur un accord de phase 1, même si quelques divergences subsistent sur les droits de douane à lever. La Chine serait également prête à faire des efforts pour mieux protéger la propriété intellectuelle des entreprises opérant dans le pays.

L’indice parisien n’a toutefois pas accentué ses gains en deuxième partie de séance malgré les nouveaux records de Wall-Street. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.68% à 28066 points, le S&P500 a gagné 0.75% à 3134 points et le Nasdaq100 1.21%.

Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante. Graphiquement, le CAC40 reste enfermé au sein du range 5850/5930 points. Le débordement des 5930 points devrait permettre à l’indice de retourner tester ses récents points hauts (5966 points), dernier rempart avant le seuil symbolique des 6000 points. En intraday, le seuil des 5890 points fera office de pivot.

