Début de séance positif à Paris

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5500 PTS/ 5535 PTS



D. Trump a néanmoins jeté de l'huile sur le feu, en indiquant certes qu'un compromis était possible à l'occasion du sommet du G20 mais qu'il taxerait à 10% dans un premier temps (non pas 25%), les 300Mds$ de produits chinois pas encore surtaxés, faute d'un accord.



Malgré le bond du pétrole (+2.5% pour le WTI), après la baisse surprise des stocks (-12.8M), les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.04% à 26537 points, le S&P500 a cédé 0.12% à 2914 points et le Nasdaq100 a gagné 0.47%.



Ce matin, le marché parisien devrait ouvrir en hausse de 0.2%.

D'un point de vue graphique, on continuera de suivre de près la sortie des 5500/5535 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

