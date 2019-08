Début de séance stable à Paris Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5325 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



Parmi les composantes de l'indice parisien, les valeurs liées aux matières premières ont signé les plus fortes hausses, à l'image de TechnipFMC (+4.3%), ArcelorMittal (+3.6%) ou Total (+2.1%). Les technologiques et l'automobile étaient également bien orientées. Seul Pernod Ricard a terminé en territoire négatif (-0.6%).



Aux Etats-Unis, ce sont 3 séances de hausse d'affilée pour le Dow Jones et le S&P500, avec des gains respectifs de 0.96% et 1.21%. Le Nasdaq100 a pour sa part terminé en hausse de 1.52%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l’équilibre.

