Début de semaine baissier en Europe

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4220 PTS/ 4434 PTS

Contrairement à la préouverture, malgré l'intervention surprise de la banque centrale chinoise, le CAC40 et les autres places européennes ont rapidement repris le chemin de la baisse ce matin. Les opérateurs s'inquiètent de l'impact du coronovaris sur l'économie mondiale, d'autant plus avec la poursuite des mesures de confinement. La chute du pétrole pèse également sur la tendance, tout comme le fort repli des valeurs financières.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.67% à 4278 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.5%. Du côté des statistiques, seules les promesses de ventes de logements seront publiées à 16h. Le consensus table sur -1.8%. Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement, montrant à nouveau des signes de faiblesse. La zone des 4215 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, devrait contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 4120 points voire 4038 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.