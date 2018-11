Début de semaine dans le vert Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/11/2018 | 08:00

Opinion : Positive au dessus de 5075 PTS

Objectif de cours : 5120 PTS



Les valeurs du luxe ont été sanctionnées après le profit warning de Richemont (-6,4%). Kering à perdu 3,5% et LVMH 2%. L'automobile et les pétrolières ont également cédé du terrain et ce sont les valeurs défensives qui ont permis de limiter la casse, à l'image de Danone (+3.6%) ou Engie (+2.4%).



Les indices américains ont eux aussi terminé en territoire négatif, le Dow Jones a perdu 0.77% à 25989 points, le S&P500 a cédé 0.91% à 2781 points et le Nasdad100 1.67%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 0.4%.



En données horaires, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 5075/5170 points pour renouer avec une dynamique affirmée. La zone des 5120 points fait une nouvelle fois office de pivot, ce niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures.

Au-dessus de ce seuil, on pourra donc viser 5170 points. Pénalisée par des indicateurs décevants en Chine et par quelques mauvais résultats de sociétés, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.48% à 5106 points vendredi dernier, ce qui porte sa performance hebdomadaire à seulement +0.09%.Les valeurs du luxe ont été sanctionnées après le profit warning de Richemont (-6,4%). Kering à perdu 3,5% et LVMH 2%. L'automobile et les pétrolières ont également cédé du terrain et ce sont les valeurs défensives qui ont permis de limiter la casse, à l'image de Danone (+3.6%) ou Engie (+2.4%).Les indices américains ont eux aussi terminé en territoire négatif, le Dow Jones a perdu 0.77% à 25989 points, le S&P500 a cédé 0.91% à 2781 points et le Nasdad100 1.67%.Ce matin, le CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 0.4%.En données horaires, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 5075/5170 points pour renouer avec une dynamique affirmée. La zone des 5120 points fait une nouvelle fois office de pivot, ce niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures.Au-dessus de ce seuil, on pourra donc viser 5170 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.