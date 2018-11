Début de semaine dans le vert Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/11/2018 | 08:01

Opinion : Positive au dessus de 4990 PTS

Objectif de cours : 5080 PTS





Outre-Atlantique, les indices américains ont également limité la casse, avec les espoirs d'un nouvel accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.49% à 25413 points, le S&P500 a gagné 0.22% à 2736 points et le Nasdaq100 a perdu 0.34%, avec notamment Nvidia (-18.8%) qui a déçu sur ses prévisions.



Aujourd'hui, l'indice CAC40 est attendu en légère hausse de 0.1%.

En données horaires, le mouvement de consolidation se poursuit, l'indice ayant testé à deux reprises la zone des 4990 points. Le débordement des 5035 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, ouvrirait la voie aux 5080/5100 points. Dans un contexte de prudence, avec la forte opposition face au projet d'accord sur le Brexit et le bras de fer qui s'annonce entre l'Italie et la Commission européenne pour le projet du budget 2019, les places européennes ont terminé en légère baisse vendredi dernier, à l'image du CAC40 qui a perdu 0.17% à 5025 points.Outre-Atlantique, les indices américains ont également limité la casse, avec les espoirs d'un nouvel accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.49% à 25413 points, le S&P500 a gagné 0.22% à 2736 points et le Nasdaq100 a perdu 0.34%, avec notamment Nvidia (-18.8%) qui a déçu sur ses prévisions.Aujourd'hui, l'indice CAC40 est attendu en légère hausse de 0.1%.En données horaires, le mouvement de consolidation se poursuit, l'indice ayant testé à deux reprises la zone des 4990 points. Le débordement des 5035 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, ouvrirait la voie aux 5080/5100 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.