Début de semaine dans le vert

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5000 PTS



Alors que Wall-Street cédait plus de 1% dans les premiers échanges, ces derniers ont également redressé la barre en fin de journée, alignant ainsi une nouvelle semaine de hausse.

Le Dow Jones a perdu 0.25% à 25106 points, le S&P500 a gagné 0.07% à 2708 points et le Nasdaq100 0.12%.



En l'absence d'avancées et de nouveaux catalyseurs ce matin, la bourse de Paris devrait s'inscrire en hausse de 0.5% à l'ouverture.

Graphiquement, la tendance est baissière en données horaires sous les 5000 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Il faudrait un retour au-dessus de ce niveau pour neutraliser la pression vendeuse et espérer une reprise technique en direction des 5050 points.

