Début de semaine dans le vert

Opinion : Positive au dessus de 5210 PTS

Objectif de cours : 5260 PTS





Du côté des statistiques, la semaine sera chargée des deux côtés de l’Atlantique mais seuls les stocks de commerce de gros seront dévoilés aujourd’hui à 16h, le consensus table sur 0.3%.



A la mi-séance, le marché parisien progresse de 0.32% à 5232 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.3%.



Graphiquement, comme évoqué ce matin, la tendance reste clairement haussière en données horaires au-dessus des 5180 points voire au-dessus des 5210 points en intraday. Tant que ces niveaux sont préservés, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en cours en direction des 5250/5260 points.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VALEO 28.8 3.26% STMICROELECTRONICS 15.25 2.90% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 26.05 2.82% MICHELIN 105.9 2.72% BNP PARIBAS 42.86 2.23% CARREFOUR 17.795 -0.86% TOTAL 49.51 -0.89% DASSAULT SYSTÈMES 128 -0.93% ORANGE 13.53 -0.99% SODEXO 96.14 -1.11% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.