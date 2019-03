Début de semaine dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5200 PTS/ 5260 PTS





Après la cloche parisienne, les indices américains ont nettement réduit leurs pertes, à l'image du Dow Jones qui a clôturé en timide baisse de 0.09% à 25450 points. Le S&P500 a perdu 0.21% à 2743 points et le Nasdaq100 0.16%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture (+0.5%), dans l'attente du nouveau vote au sujet de l'accord sur le Brexit demain. Les places asiatiques ont également rebondi, avec +0.47% pour le Nikkei ce matin.



Graphiquement, pas de changement, un biais baissier sera pour le moment maintenu sous les 5260 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce seuil, qui devrait être testé ce matin, autoriserait le scénario d'une reprise de plus forte ampleur en direction des 5280 points voire 5310 points par extension. La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.7% à 5231 points vendredi, pénalisé par les mauvaises statistiques chinoises, le repli de Wall-Street et un rapport mensuel sur l'emploi contrasté. Le taux de chômage est tombé à 3.8% mais seulement 20K emplois ont été créés alors que le consensus tablait sur 180K. Quant au salaire horaire, il progresse de 0.4% contre 0.3% attendu.Après la cloche parisienne, les indices américains ont nettement réduit leurs pertes, à l'image du Dow Jones qui a clôturé en timide baisse de 0.09% à 25450 points. Le S&P500 a perdu 0.21% à 2743 points et le Nasdaq100 0.16%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture (+0.5%), dans l'attente du nouveau vote au sujet de l'accord sur le Brexit demain. Les places asiatiques ont également rebondi, avec +0.47% pour le Nikkei ce matin.Graphiquement, pas de changement, un biais baissier sera pour le moment maintenu sous les 5260 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce seuil, qui devrait être testé ce matin, autoriserait le scénario d'une reprise de plus forte ampleur en direction des 5280 points voire 5310 points par extension.

