Début de semaine dans le vert Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 17/06/2019 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5344 PTS/ 5395 PTS



Le secteur des semi-conducteurs a été pénalisé par l'avertissement de Broadcom, les technologiques restant par ailleurs chahutées par l'absence d'avancée dans le conflit commercial sino-américain.



Les indices américains ont également consolidé sans grande intensité, dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux mercredi. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.07% à 26090 points, le S&P500 a perdu 0.16% à 2887 points et le Nasdaq100 0.42%.



Ce matin, l'indice parisien devrait débuter la séance en légère hausse de 0.2%.

Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale. Il faudra attendre la sortie des 5344/5395 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir. La bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.15% à 5367 points vendredi dernier, affectée par les tensions géopolitiques en mer d'Oman ainsi que par des mauvaises statistiques (notamment la production industrielle chinoise au plus bas depuis 17 ans) qui ravivent les craintes au sujet de la croissance mondiale.Le secteur des semi-conducteurs a été pénalisé par l'avertissement de Broadcom, les technologiques restant par ailleurs chahutées par l'absence d'avancée dans le conflit commercial sino-américain.Les indices américains ont également consolidé sans grande intensité, dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux mercredi. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.07% à 26090 points, le S&P500 a perdu 0.16% à 2887 points et le Nasdaq100 0.42%.Ce matin, l'indice parisien devrait débuter la séance en légère hausse de 0.2%.Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale. Il faudra attendre la sortie des 5344/5395 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.302 6.46% ACCOR 36.35 5.00% ENGIE 13.36 4.17% VALEO 25.42 3.84% RENAULT 54.65 3.82% PUBLICIS GROUPE 50.16 -0.04% CARREFOUR 17.185 -0.09% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.