Début de semaine dans le vert

Opinion : Positive au dessus de 4970 PTS

Objectif de cours : 5050 PTS

Les actions françaises ont terminé la semaine avec une forte dose de confiance, enregistrant un gain de 1.01% à 4970 points. Les bancaires se sont portées en tête des performances avec des hausses en moyenne de 3.8%, accompagnées par Alstom et STMicroelectronics ( +5.14%). Cette embellie a trouvé source dans la relance des places américaines, maltraitées 24 h auparavant et complétée ce matin par l'Asie. Lors de cette nouvelle journée, veille du 14 juillet, le peu d'opérateurs présents pourront se concentrer essentiellement à la microéconomie car aucune statistique ne viendra impacter les parcours indiciels. A quelques minutes de l'ouverture officielle, les indicateurs de pré-séance donnent un début de session très positif avec plus de 1% de hausse. Graphiquement, en données horaires, les cours reviennent au contact des moyennes majeures. Ce rappel haussier caractérise l'indécision générale avec comme point pivot les 5000 points. Il faudrait un nouveau franchissement ascendant pour retrouver une configuration positive avec 5050 points comme cible supérieure. A la baisse, une rechute sous 4900 points réorienterait l'indice vers davantage de fragilité.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.