Début de semaine dans le vert, en l'absence de Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4354 PTS/ 4536 PTS

En dépit des tensions entre Pékin et Washington, alors que la Chine envisage une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, la bourse de Paris a terminé non loin de l'équilibre vendredi (-0.02% à 4444 points).



Les indices américains, qui resteront fermés aujourd'hui pour le "Memorial Day", ont quant à eux terminé en ordre dispersé, l'optimisme lié au redémarrage de l'économie ayant été contrebalancé par les craintes de tensions commerciales.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.04% à 24465 points. Le S&P500 a gagné 0.24% à 2955 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.38%.



Aujourd'hui, la bourse de Paris devrait débuter la semaine en hausse de 1%, dans l'attente de l'IFO en Allemagne. Le PIB vient de ressortir conforme aux attentes, en baisse de 2.2%. Graphiquement, le CAC40 demeure enfermé au sein du range 4355/4536 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée. En intraday, le seuil des 4430 points fera office de pivot. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 1.46% 4606.24 -24.06% SINA CORPORATION 4.25% 31.31 -24.78%

